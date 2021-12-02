Без локдауну: Байден оголосив план захисту американців від "Омікрона" і "Дельти"

Президент США Джо Байден представив план захисту американців від варіантів коронавірусу "Омікрон" і "Дельта". Він не передбачає локдаун і закриття підприємств, акцент буде зроблений на масштабній вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Байдена .

"Він (план боротьби з коронавірусом - ред.) не передбачає можливості шатдаунів (припинення роботи державних органів - ред.) і локдауну", - сказав Байден.

За його словами, замість жорстких обмежень акцент буде зроблений на масштабній вакцинації і ревакцинації, а також тестуванні американців.

За його словами, замість жорстких обмежень акцент буде зроблено на масштабній вакцинації та ревакцинації від коронавірусу, а також на тестуванні американців. При цьому Байден закликав громадян США бути готовими до того, що взимку захворюваність на інфекцію все одно зросте.

Американський лідер також зазначив, що новий план боротьби з коронавірусом включає розширення доступу американцям до бустерних доз вакцин, вимога до приватних страховиків покривати вартість домашнього тестування та посилення вимог до США, які в'їжджають на територію.

Байден також закликав приватні компанії надати співробітникам час для щеплень від коронавірусу без втрати зарплати.