ru ua
Чт, 02 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Без локдауну: Байден оголосив план захисту американців від "Омікрона" і "Дельти"

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 02 грудня 2021 22:14
Без локдауну: Байден оголосив план захисту американців від "Омікрона" і "Дельти" Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден представив план захисту американців від варіантів коронавірусу "Омікрон" і "Дельта". Він не передбачає локдаун і закриття підприємств, акцент буде зроблений на масштабній вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Байдена.

"Він (план боротьби з коронавірусом - ред.) не передбачає можливості шатдаунів (припинення роботи державних органів - ред.) і локдауну", - сказав Байден.

За його словами, замість жорстких обмежень акцент буде зроблений на масштабній вакцинації і ревакцинації, а також тестуванні американців.

За його словами, замість жорстких обмежень акцент буде зроблено на масштабній вакцинації та ревакцинації від коронавірусу, а також на тестуванні американців. При цьому Байден закликав громадян США бути готовими до того, що взимку захворюваність на інфекцію все одно зросте.

Американський лідер також зазначив, що новий план боротьби з коронавірусом включає розширення доступу американцям до бустерних доз вакцин, вимога до приватних страховиків покривати вартість домашнього тестування та посилення вимог до США, які в'їжджають на територію.

Байден також закликав приватні компанії надати співробітникам час для щеплень від коронавірусу без втрати зарплати.

Нагадаємо, головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі не виключив, що поняття повної вакцинації від коронавірусу може змінитися.

Зазначимо, 1 грудня у США підтвердили перший випадок зараження "Омікрон"-штамом. Захворілий пройшов повний курс вакцинації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Коронавірус Вакцинація
NEWS
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили українського військового
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили українського військового
DAILY
Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати