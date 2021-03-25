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Локдаун в Украине: "Голос" призывает Кабмин помочь бизнесу

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 15:26
Локдаун в Украине: "Голос" призывает Кабмин помочь бизнесу Фото: Владимир Тищенко (if.goloszmin.org)
Автор: РБК-Украина

Партия "Голос" призывает правительство помочь малым и средним предпринимателям в условиях пандемии COVID-19 сохранить свой бизнес и рабочие места. В частности, необходимо продлить мораторий на проверки, снизить налоги на труд и давление государства как на предпринимателей, так и наемных работников в целом.

Об этом говорится в заявлении на сайте партии.

В свою очередь, председатель Ивано-Франковской областной территориальной организации "Голоса" Владимир Тищенко сообщил, что за год пандемии COVID-19 на Прикарпатье введен уже третий локдаун. Правительство так и не предложило, как адаптировать работу бизнеса в условиях карантина, тысячи людей теряют работу и заработок.

При этом предприниматели, которые не работают, по его словам, вынуждены платить налоги, часть и дальше покрывать расходы на аренду и кредиты для развития бизнеса.

"Своим бездействием власть убивает небольшие предприятия и мелкий бизнес. Хотя правительству под силу хотя бы освободить от уплаты налогов тех предпринимателей, которых заставили уйти на карантин. Это, кстати, одно из мероприятий, которые предлагает "Голос" для поддержки малых и средних предпринимателей", - говорит Тищенко.

По его мнению, власть должна прекратить издевательства над предпринимателями и создать условия для работы бизнеса во время карантина, а не закрывать его. Выборочное закрытие-открытие не уменьшит распространение коронавируса, а лишь усугубит социальную напряженность.

"Через месяц после того, как Ивано-Франковщину очередной раз внесли в "красную зону", в правительстве заговорили, что планируют возобновить компенсации предпринимателям, которые пострадали из-за введения жесткого карантина. При этом в перечне тех, кто, возможно, получит компенсацию, далеко не все, кто не может работать. Да и сумма компенсации далеко не сопоставима с тем, что люди теряют", - добавляет он.

В "Голосе" уверены, во время пандемии сохранение малого и среднего бизнеса, на котором держится экономика, должно стать для власти приоритетом.

Напомним, ранее лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила, что Кабинет министров Украины продолжает демонстрировать некомпетентность в противодействии распространению COVID-19 и в преодолении последствий пандемии для жизни людей и экономики.

Как писало РБК-Украина, за минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом еще 16 669 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Житомирской областях.

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