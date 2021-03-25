Локдаун в Україні: "Голос" закликає Кабмін допомогти бізнесу
Партія "Голос" закликає уряд допомогти малим та середнім підприємцям в умовах пандемії COVID-19 зберегти свій бізнес та робочі місця. Зокрема, треба продовжити мораторій на перевірки, знизити податки на працю і тиск держави як на підприємців, так і на найманих працівників загалом.
Своєю чергою, голова Івано-Франківської обласної територіальної організації "Голосу" Володимир Тищенко повідомив, що за рік пандемії COVID-19 на Прикарпатті запроваджений вже третій локдаун. Уряд так і не запропонував, як адаптувати роботу бізнесу до умов карантину, тисячі людей втрачають роботу та заробіток.
При цьому підприємці, які не працюють, за його словами, змушені платити податки, частина і далі покривати витрати на оренду та кредити для розвитку бізнесу.
"Своєю бездіяльністю влада вбиває невеликі підприємства та дрібний бізнес. Хоча уряду під силу хоча б звільнити від сплати податків тих підприємців, яких змусили піти на карантин. Це, до речі, один із заходів, які пропонує "Голос" для підтримку малих та середніх підприємців", - говорить Тищенко.
На його думку, влада має припинити знущання з підприємців та створити умови для роботи бізнесу під час карантину, а не закривати його. Вибіркове закриття-відкриття не зменшить поширення коронавірусу, а лише збільшить соціальну напругу.
"Через місяць після того, як Івано-Франківщину черговий раз внесли у "червону зону", в уряді заговорили, що планують поновити компенсації підприємцям, які постраждали через запровадження жорсткого карантину. При цьому у переліку тих, хто можливо отримає компенсацію, далеко не всі, хто не може працювати. Та й сума компенсації далеко не співмірна з тим, що люди втрачають", - додає він.
В "Голосі" переконані, під час пандемії збереження малого та середнього бізнесу, на якому тримається економіка, має стати для влади пріорітетом.
Нагадаємо, раніше лідер партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що Кабінет міністрів України продовжує демонструвати некомпетентність у протидії поширенню COVID-19 та у подоланні наслідків пандемії для життя людей та економіки.
Як писало РБК-Україна, за минулу добу в Україні заразились коронавірусом ще 16 669 людей. Найбільше нових випадків у Києв, Одеській та Житомирській областях.