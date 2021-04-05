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"Локдаун ударит по бизнесу": в Полтаве протестуют из-за жесткого карантина

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Полтаве проходит очередной протест предпринимателей. В городе ввели жесткий карантин, а люди против.

Об этом сообщает местное издание "Змист".

Предприниматели, которые работают на рынках Полтавы, второй раз вышли на протест из-за усиления карантина. Они говорят, что очередной локдаун ударит по малому бизнесу.

На прошлой неделе представители митингующих имели разговор с руководством Полтавской ОГА. Им сообщили, что отменить ограничения на работу рынков в настоящее время невозможно.

Фото: в Полтаве протестуют против локдауна (zmist.pl.ua)

РБК-Украина писало, что с 3 по 17 апреля в Полтавской области ввели усиленные ограничения. В регионе запретили работу кафе, ресторанов и ТРЦ.

Отметим, вчера в Николаеве работники рынка "Колос" решили продолжить работать, несмотря на введение жесткого карантина. Для закрытия рынка задействовали Национальную гвардию.

Напомним, в Киеве начал действовать ужесточенный карантин. Он предполагает проезд в общественном транспорте только по спецпропускам.

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Новости Украины ЛокдаунПолтавапротест
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