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"Локдаун вдарить по бізнесу": у Полтаві протестують через жорсткий карантин

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні у Полтаві проходить черговий протест підприємців. У місті ввели жорсткий карантин, а люди проти.

Про це повідомляє місцеве видання "Зміст".

Підприємці, які працюють на ринках Полтави, вдруге вийшли на протест через посилення карантину. Вони кажуть, що черговий локдаун "вдарить" по малому бізнесу.

Минулого тижня представники мітингувальників мали розмову із керівництвом Полтавської ОДА. Їм повідомили, що скасувати обмеження на роботу ринків наразі неможливо.

Фото: у Полтаві протестують проти локдауну (zmist.pl.ua)

РБК-Україна писало, що з 3 по 17 квітня у Полтавській області ввели посилені обмеження. У регіоні заборонили роботу кафе, ресторанів і ТРЦ.

Зазначимо, вчора у Миколаєві працівники ринку "Колос" вирішили продовжити працювати, незважаючи на введення жорсткого карантину. Для закриття ринку задіяли Національну гвардію.

Нагадаємо, у Києві почав діяти посилений карантин. Він передбачає проїзд у громадському транспорті тільки за спецперепустками.

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Новини України ЛокдаунПолтавапротест
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