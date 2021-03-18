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Локдаун в Киеве: Рада может уйти на трехнедельный перерыв

Автор: Милан Лелич, Юлия Струк

Из-за локдауна в Киеве Верховная рада не планирует проводить очередные пленарные заседания. Руководство фракций парламента договорилось о перерыве в заседаниях.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Ожидается, что за изменения в календарном плане работы ВР депутаты проголосуют завтра.

"При этом важно до конца этой пленарной недели закончить рассмотрение правок к законопроекту №2194", - сказал Железняк.

В свою очередь замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что во время 3-недельного перерыва "внеочередные пленарные заседания ВР могут и будут проводиться".

Напомним, ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что парламент сейчас не может изменить режим работы на фоне локдауна в столице. Он отметил, что сейчас работа ВР заблокирована из-за рассмотрения поправок к земельной реформе.

Как писало РБК-Украина, сегодня в ходе брифинга мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 20 марта в городе вводят локдаун. Со всеми ограничениями вы можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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Новости Украины КиевВерховная РадаЛокдаун
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