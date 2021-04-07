Локдаун в Киеве: пассажиропоток в метро уменьшился в 5 раз, графики движения поездов изменят

С начала локдауна в Киеве значительно снизилось количество пользователей метрополитена. У связи с этим графики движения поездов метро на период строгих карантинных мер подкорректируют.
Так, 5 апреля, подземкой воспользовалось 152 тысячи пассажиров, 6 апреля - 210 тысяч. Ранее среднесуточный пассажиропоток составлял до 1 миллиона человек.
"Специалисты предприятия проведут корректировку графиков движения на период суровых карантинных мер. Это позволит обеспечить соблюдение карантинных мероприятий и одновременно оптимизировать затраты на перевозки", - сообщают в пресс-службе предприятия.
Как известно, до 16 апреля проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам, которые предъявляют вместе со служебным удостоверением.
Ранее сообщалось, что в метрополитене Киева из-за введения жесткого карантина закрыли часть вестибюлей.
Напомним, РБК-Украина писало, что с 5 апреля общественный транспорт Киева, в том числе метро, работает исключительно по специальным пропускам. Такие пропуска выдает городская власть для работников предприятий критической сферы, медиков и так далее. Для получения такого проездного документа в соответствующий департамент КГГА обращаются сами предприятия.