У Зеленского резко отреагировали на проблему со спецпропусками в Киеве

На проблему со спецпропусками в Киеве на общественный транспорт отреагировали в Офисе президента. Там настаивают на том, чтобы городская власть оперативно решила ситуацию с дефицитом пропусков.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Facebook.

В частности, у президента Владимира Зеленского отмечают, что решение о спецпропусках принимал Киев и по состоянию на 5 апреля неудовлетворительно справился с этим заданием. Также в Офисе отметили, что Киев должен срочно исправить ситуацию и обеспечить жителей города возможностью пользоваться общественным транспортом, а также вывести достаточное количество единиц транспорта на маршруты.