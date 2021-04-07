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Локдаун у Києві: пасажиропотік в метро зменшився в 5 разів, графіки руху поїздів змінять

Автор: Инна Собора

З початку локдауну у Києві значно знизилася кількість користувачів метрополітену. У зв'язку з цим графіки руху поїздів метро на період суворих карантинних заходів відкорегують.

Про це повідомили у прес-службі Київського метрополітену.

Так, 5 квітня, підземкою скористалося 152 тисячі пасажирів, 6 квітня - 210 тисяч. Раніше середньодобовий пасажиропотік становив до 1 мільйона людей.

"Фахівці підприємства проведуть коригування графіків руху на період суворих карантинних заходів. Це дозволить забезпечити дотримання карантинних заходів і водночас оптимізувати витрати на перевезення", - повідомляють у прес-службі підприємства.

Як відомо, до 16 квітня проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.

Раніше повідомлялося, що у метрополітені Києва через введення жорсткого карантину закрили частину вестибюлів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що з 5 квітня громадський транспорт Київа, у тому числі метро, працює виключно за спеціальними перепустками. Такі перепустки видає міська влада для працівників підприємств критичної сфери, медиків і так далі. Для отримання такого проїзного документа до відповідного департаменту КМДА звертаються самі підприємства.

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Новини України ЛокдаунКиїв
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