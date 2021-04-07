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Локдаун в Киеве: пассажиропоток в метро уменьшился в 5 раз, графики движения поездов изменят

Новина українською → Среда 07 апреля 2021 14:49
Локдаун в Киеве: пассажиропоток в метро уменьшился в 5 раз, графики движения поездов изменят Фото: из-за снижения пассажиропотока метро в Киеве меняет график движения поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

С начала локдауна в Киеве значительно снизилось количество пользователей метрополитена. У связи с этим графики движения поездов метро на период строгих карантинных мер подкорректируют.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

Так, 5 апреля, подземкой воспользовалось 152 тысячи пассажиров, 6 апреля - 210 тысяч. Ранее среднесуточный пассажиропоток составлял до 1 миллиона человек.

"Специалисты предприятия проведут корректировку графиков движения на период суровых карантинных мер. Это позволит обеспечить соблюдение карантинных мероприятий и одновременно оптимизировать затраты на перевозки", - сообщают в пресс-службе предприятия.

Как известно, до 16 апреля проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам, которые предъявляют вместе со служебным удостоверением.

Ранее сообщалось, что в метрополитене Киева из-за введения жесткого карантина закрыли часть вестибюлей.

Напомним, РБК-Украина писало, что с 5 апреля общественный транспорт Киева, в том числе метро, работает исключительно по специальным пропускам. Такие пропуска выдает городская власть для работников предприятий критической сферы, медиков и так далее. Для получения такого проездного документа в соответствующий департамент КГГА обращаются сами предприятия.

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