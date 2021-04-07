ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Локдаун у Києві: пасажиропотік в метро зменшився в 5 разів, графіки руху поїздів змінять

Новость на русском → Середа 07 квітня 2021 14:49
Локдаун у Києві: пасажиропотік в метро зменшився в 5 разів, графіки руху поїздів змінять Фото: через зниження пасажиропотоку метро в Києві змінює графік руху поїздів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

З початку локдауну у Києві значно знизилася кількість користувачів метрополітену. У зв'язку з цим графіки руху поїздів метро на період суворих карантинних заходів відкорегують.

Про це повідомили у прес-службі Київського метрополітену.

Так, 5 квітня, підземкою скористалося 152 тисячі пасажирів, 6 квітня - 210 тисяч. Раніше середньодобовий пасажиропотік становив до 1 мільйона людей.

"Фахівці підприємства проведуть коригування графіків руху на період суворих карантинних заходів. Це дозволить забезпечити дотримання карантинних заходів і водночас оптимізувати витрати на перевезення", - повідомляють у прес-службі підприємства.

Як відомо, до 16 квітня проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.

Раніше повідомлялося, що у метрополітені Києва через введення жорсткого карантину закрили частину вестибюлів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що з 5 квітня громадський транспорт Київа, у тому числі метро, працює виключно за спеціальними перепустками. Такі перепустки видає міська влада для працівників підприємств критичної сфери, медиків і так далі. Для отримання такого проїзного документа до відповідного департаменту КМДА звертаються самі підприємства.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Локдаун Київ
NEWS
Коли в Україну прийде потепління: синоптик назвала дату
Коли в Україну прийде потепління: синоптик назвала дату
DAILY
Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну