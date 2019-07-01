Локацию учений Sea Breeze изменили из-за требования РФ

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Одну из локаций морского компонента учений Sea Breeze-2019 пришлось менять накануне учений

Одну из локаций морского компонента украинско-американских командно-штабных учений Sea Breeze-2019 пришлось менять накануне учений из-за предупреждения со стороны России. Об этом сообщил командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко, передает "Радио Свобода".

"Накануне учений мы получили сообщение о закрытии одного из участков Черного моря. Мы привыкли к такому поведению России, но вы также удивляете международных партнеров. Мы изменили район учений, мы не обязаны были действовать именно в этом районе. Будем укреплять навыки по выполнению задач на море, в воздухе и на суше вместе с нашими партнерами", - заявил адмирал.

В свою очередь руководитель учений от США, командир тактического соединения 65 Мэтью Лиман заявил, что важнейшим компонентом учений является усложнение организации и координация совместных усилий.

"Мы должны помнить, что учения "Си Бриз-2019", которые начинаются сегодня, готовили в течение последнего года. В течение этого года представители 19 стран участвовали в планировании учений, посещали Киев и Одессу. В 2019 году впервые в истории учений будет участвовать новый американский катамаран (американское судно обеспечения USNS Yuma, спущенное на воду в 2016 году)", - сказал Лиман.

Также он отметил, что благодаря этим учениям американский флот учится выполнять боевые задачи в Черном море вместе с партнерами.

Добавим, что с украинской стороны учениями руководит первый заместитель командующего ВМС, контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Напомним, сегодня, 1 июля, в Одессе стартовали международные военные учения Sea Breeze-2019.

Учения продлятся до 12 июля в Одессе и Николаевской области. В учениях будут участвовать военные из Украины, США, Великобритании, Грузии, Греции, Дании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Швеции, Франции и Эстонии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессу прибыли американский военно-транспортный самолет C-130J Hercules и британский A400 Atlas со снаряжением и первыми участниками международных военных учений Sea Breeze 2019.