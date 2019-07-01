Локацію навчань Sea Breeze змінили через вимогу РФ

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Одну з локацій морського компонента навчань Sea Breeze-2019 довелося міняти напередодні навчань

Одну з локацій морського компонента українсько-американських командно-штабних навчань Sea Breeze-2019 довелося міняти напередодні навчань через попередження з боку Росії. Про це повідомив командувач ВМС Збройних сил України Ігор Воронченко, передає "Радіо Свобода".

"Напередодні навчань ми отримали повідомлення про закриття однієї з ділянок Чорного моря. Ми звикли до такої поведінки Росії, але ви також дивуєте міжнародних партнерів. Ми змінили район навчань, ми не зобов'язані були діяти саме в цьому районі. Будемо зміцнювати навички з виконання завдань на морі, в повітрі і на суші разом з нашими партнерами", - заявив адмірал.

У свою чергу керівник навчань від США, командир тактичного з'єднання 65 Метью Ліман заявив, що найважливішим компонентом навчань є ускладнення організації та координація спільних зусиль.

"Ми повинні пам'ятати, що навчання "Сі Бриз-2019, які розпочинаються сьогодні, готували протягом останнього року. Протягом цього року представники 19 країн брали участь у плануванні навчань, відвідували Київ і Одесу. У 2019 році вперше в історії вчень братиме участь новий американський катамаран (американське судно забезпечення USNS Yuma, спущене на воду в 2016 році)", - сказав Лиман.

Також він зазначив, що завдяки цим вченням американський флот навчається виконувати бойові завдання в Чорному морі разом з партнерами.

Додамо, що з української сторони навчаннями керує перший заступник командувача ВМС контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Нагадаємо, сьогодні, 1 липня, в Одесі стартували міжнародні військові навчання Sea Breeze-2019.

Навчання триватимуть до 12 липня в Одесі та Миколаївській області. У навчаннях братимуть участь військові з України, США, Великобританії, Грузії, Греції, Данії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини, Швеції, Франції та Естонії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесу прибули американський військово-транспортний літак C-130J Hercules і британський A400 Atlas зі спорядженням і першими учасниками міжнародних військових навчань Sea Breeze 2019.