Локація строковиків. Дрон атакував полігон у Ростовській області, - Defense Express

Невідомий безпілотник атакував військовий полігон у Ростовській області на початку листопада. Це було місце розташування російських строковиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
У мережі поширили кадри наслідків удару дрона по полігону вночі 3 листопада. Полігон розташований біля міста Новочеркаськ у Ростовській області, що за 200 кілометрів від лінії фронту в Україні.
На полігоні розташований 102 мотострілецький полк 150-ї мотострілецької дивізії РФ (раніше - 33 окрема мотострілецька бригада). Там дислокуються строковики.
На фото і відео видно декілька спалених вщент наметів. Аналітики Defense Express припускають, що полігон атакував дрон з бойовою частиною, в якій були невеликі кульки.
У мережі стверджують, що під час атаки окупантів у наметах не було. Втрати серед окупантів невідомі.
Нагадаємо, цієї ночі у Тульській області РФ лунали вибухи. Росіяни поскаржилися на атаку дронів, нібито працювала ППО. У мережі заявляли, що ціллю був Алексинський хімічний комбінат.
За даними джерел РБК-Україна, у Тульській області дрони СБУ та ССО атаковали хімкомбінат в місті Алексін. Він виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК.
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