UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Локація строковиків. Дрон атакував полігон у Ростовській області, - Defense Express

Ілюстративне фото: невідомий дрон атакував полігон у Ростовській області (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Невідомий безпілотник атакував військовий полігон у Ростовській області на початку листопада. Це було місце розташування російських строковиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

У мережі поширили кадри наслідків удару дрона по полігону вночі 3 листопада. Полігон розташований біля міста Новочеркаськ у Ростовській області, що за 200 кілометрів від лінії фронту в Україні.

На полігоні розташований 102 мотострілецький полк 150-ї мотострілецької дивізії РФ (раніше - 33 окрема мотострілецька бригада). Там дислокуються строковики.

На фото і відео видно декілька спалених вщент наметів. Аналітики Defense Express припускають, що полігон атакував дрон з бойовою частиною, в якій були невеликі кульки. 

У мережі стверджують, що під час атаки окупантів у наметах не було. Втрати серед окупантів невідомі.

 

Нагадаємо, цієї ночі у Тульській області РФ лунали вибухи. Росіяни поскаржилися на атаку дронів, нібито працювала ППО. У мережі заявляли, що ціллю був Алексинський хімічний комбінат.

За даними джерел РБК-Україна, у Тульській області дрони СБУ та ССО атаковали хімкомбінат в місті Алексін. Він виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ростовська областьВійна в УкраїніВійна Росії проти України