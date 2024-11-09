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У Тульській області атакований хімкомбінат, - ЦПД

Росія, Субота 09 листопада 2024 11:41
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У Тульській області атакований хімкомбінат, - ЦПД Фото: у Тульській області атакований хімкомбінат (t.me mchs_official)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч проти 9 листопада дрони атакували Тульську область. Під ударом опинився хімкомбінат у місті Алексін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"У Тульській області атаковано хімкомбінат в місті Алексін", - розповів він.

За даними Коваленка, у 2013 році підприємство відновило виробництво композиційного прес-матеріалу АГ-4С та освоїло випуск прес-матеріалу ТЗС-1Ф, що дозволило задовольнити потреби підприємств ракетно-космічної галузі та галузі звичайних озброєнь.

Що відомо про цей хімкомбінат?

За даними з відкритих джерел, підприємство є багатопрофільним хімічним виробництвом, що спеціалізується на випуску полімерних та композиційних матеріалів та інших виробів цивільного призначення.

Також підприємство виконує роботи в галузі капітального будівництва, ліквідації небезпечних об'єктів, рекультивації територій, надає послуги в галузі інжинірингу. Площа підприємства сягає 402 га.

Крім того, 20 липня 2023 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, Алексінський хімічний комбінат потрапив у блокуючий список санкцій США оскільки комбінат виробляє боєприпаси, "а також полімери, лакофарбові матеріали та композиційні матеріали для військово-промислового комплексу Росії". А 23 лютого 2024 року комбінат внесено до списку санкцій країн Євросоюзу, оскільки він "постачає продукцію на підприємства, що належать державі, з виробництва пороху, патронів і боєприпасів для Збройних сил РФ".

Атака дронів в Тульській області

У Тульській області в районі міста Алексін пролунали вибухи в ніч проти 9 листопада. У регіоні велася робота ППО через повітряну атаку.

Як повідомлялося, вибухи в Олексині були чутні вночі кілька разів, і місцеві жителі говорили про атаку із застосуванням безпілотників.

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