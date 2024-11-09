Локация срочников. Дрон атаковал полигон в Ростовской области, - Defense Express

Неизвестный беспилотник атаковал военный полигон в Ростовской области в начале ноября. Это было местоположение российских срочников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
В сети распространили кадры последствий удара дрона по полигону ночью 3 ноября.
На полигоне расположен 102 мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии РФ (ранее - 33 отдельная мотострелковая бригада) Там дислоцируются срочники.
На фото и видео видно несколько сожженных палаток. Аналитики Defense Express предполагают, что полигон атаковал дрон с боевой частью, в которой находились небольшие шарики.
В сети утверждают, что во время атаки оккупантов в палатках не было. Потери среди оккупантов неизвестны.
Напомним, этой ночью в Тульской области РФ раздавались взрывы. Россияне пожаловались на атаку дронов, якобы работала ПВО. В сети заявили, что целью был Алексинский химический комбинат.
По данным источников РБК-Украина, в Тульской области дроны СБУ и ССО атаковали химкомбинат в городе Алексин. Он производит боеприпасы, порох и материалы для российского ВПК.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.