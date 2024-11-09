Локация срочников. Дрон атаковал полигон в Ростовской области, - Defense Express

В сети распространили кадры последствий удара дрона по полигону ночью 3 ноября.

На полигоне расположен 102 мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии РФ (ранее - 33 отдельная мотострелковая бригада) Там дислоцируются срочники.

На фото и видео видно несколько сожженных палаток. Аналитики Defense Express предполагают, что полигон атаковал дрон с боевой частью, в которой находились небольшие шарики.

В сети утверждают, что во время атаки оккупантов в палатках не было. Потери среди оккупантов неизвестны.