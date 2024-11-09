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У Тульській області скаржаться на дроновий удар та вибухи

Субота 09 листопада 2024 05:19
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У Тульській області скаржаться на дроновий удар та вибухи Ілюстративне фото: у Тульській області пролунали вибухи через атаку дронів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Тульській області у ніч проти 9 листопада в районі міста Алексин пролунали вибухи. В регіоні триває робота ППО через повітряну атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та Telegram-канали.

Зазначається, що вибухи в Алексині було чути упродовж ночі кілька разів, і місцеві мешканці кажуть про атаку із застосуванням безпілотників.

Крім того, повідомляють про начебто фіксацію в небі над цим містом понад десяти дронів.

Російські медіа пишуть про роботу ППО. Та озвучують припущення, що ціллю повітряної атаки начебто міг бути Алексинський хімічний комбінат, розташований в районі міста.

Зазначимо, що цей хімкомбінат, згідно з відкритою інформацією, займається виробництвом, зокрема, полімерів, пороху, боєприпасів, композитних матеріалів для ВПК країни-агресора.

Повна назва - Федеральне казенне підприємство "Алексинський хімічний комбінат".

Крім того, в мережі озвучують також думки, що дрони могли атакувати й інше місцеве підприємство, що також займається оборонкою. Йдеться про Алексинський досвідчений механічний завод.

У Тульській області скаржаться на дроновий удар та вибухи

Між тим губернатор Тульської области ситуацію щодо вибухів та повітряної атаки публічно не коментує.

Нагадаємо, відстань від російського міста Алексин Тульської області до кордону з Україною перевищує триста кілометрів.

У Тульській області скаржаться на дроновий удар та вибухи

Місто Алексин Тульської області РФ на карті (фото: скрін google.com/maps)

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 10 вересня у Тульській області заявляли про атаку дронів та роботу ППО, й що під удар начебто потрапив один з об'єктів паливно-енергетичного комплексу у регіоні.

Також нагадаємо, що у ніч проти 22 жовтня в Єфремові Тульської області пролунали вибухи через атаку дронів, після чого там виникла пожежа. Місцева влада заявляла, що постраждали приміщення Єфремівського спиртзаводу та ще одного спиртзаводу у селищі Лужківський Суворовського району.

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Тульская область Атака дронів
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