У Тульській області скаржаться на дроновий удар та вибухи

У Тульській області у ніч проти 9 листопада в районі міста Алексин пролунали вибухи. В регіоні триває робота ППО через повітряну атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та Telegram-канали.

Зазначається, що вибухи в Алексині було чути упродовж ночі кілька разів, і місцеві мешканці кажуть про атаку із застосуванням безпілотників.

Крім того, повідомляють про начебто фіксацію в небі над цим містом понад десяти дронів.

Російські медіа пишуть про роботу ППО. Та озвучують припущення, що ціллю повітряної атаки начебто міг бути Алексинський хімічний комбінат, розташований в районі міста.

Зазначимо, що цей хімкомбінат, згідно з відкритою інформацією, займається виробництвом, зокрема, полімерів, пороху, боєприпасів, композитних матеріалів для ВПК країни-агресора.

Повна назва - Федеральне казенне підприємство "Алексинський хімічний комбінат".

Крім того, в мережі озвучують також думки, що дрони могли атакувати й інше місцеве підприємство, що також займається оборонкою. Йдеться про Алексинський досвідчений механічний завод.

Між тим губернатор Тульської области ситуацію щодо вибухів та повітряної атаки публічно не коментує.

Нагадаємо, відстань від російського міста Алексин Тульської області до кордону з Україною перевищує триста кілометрів.

Місто Алексин Тульської області РФ на карті (фото: скрін google.com/maps)