Локальні дощі та до +32: що буде з погодою сьогодні

Сьогодні, 9 серпня, майже по всій території України синоптики обіцяють суху погоду. Проте локальні дощі можливі у кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У столиці сьогодні мінлива хмарність. Вночі місцями можливий короткочасний дощ та гроза, вдень - без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі +15…+17 градусів, удень +25…+27 градусів.

У південних областях та Крим у - спекотно і ясно. Вночі +20…+18 градусів, вдень +28…+32 градусів.

У східних областях - сонячно, без опадів. Вночі +17…+15 градусів, вдень +27…+29 градусів, на Луганщині до +28 градусів.

У центральних областях - малохмарно, без опадів. Вночі +15…+13 градусів, вдень +26…+29 градусів.

У західних областях - сонячно, місцями мінлива хмарність, без опадів. Вночі +15…+12 градусів, вдень +24…+29 градусів.

Удень стовпчики термометрів піднімуться до +23…+28 градусів, на Закарпатті та у південних областях - до +28…+33 градусів.

Вітер переважно північно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 градусів, на узбережжі морів - +16…+21 градус.

За прогнозом синоптиків, сьоголні в Україні очікується мінлива хмарність. Опадів не прогнозується, лише вночі на півночі місцями можливий короткочасний дощ із грозою.

