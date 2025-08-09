ua en ru
Локальні дощі та до +32: що буде з погодою сьогодні

Субота 09 серпня 2025 07:01
Локальні дощі та до +32: що буде з погодою сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 9 серпня (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 9 серпня, майже по всій території України синоптики обіцяють суху погоду. Проте локальні дощі можливі у кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, сьоголні в Україні очікується мінлива хмарність. Опадів не прогнозується, лише вночі на півночі місцями можливий короткочасний дощ із грозою.

Вітер переважно північно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 градусів, на узбережжі морів - +16…+21 градус.

Удень стовпчики термометрів піднімуться до +23…+28 градусів, на Закарпатті та у південних областях - до +28…+33 градусів.

Погода в регіонах

У західних областях - сонячно, місцями мінлива хмарність, без опадів. Вночі +15…+12 градусів, вдень +24…+29 градусів.

У північних областях - переважно ясно, сухо. Температура вночі +16…+15 градусів, вдень +24…+27 градусів.

У центральних областях - малохмарно, без опадів. Вночі +15…+13 градусів, вдень +26…+29 градусів.

У східних областях - сонячно, без опадів. Вночі +17…+15 градусів, вдень +27…+29 градусів, на Луганщині до +28 градусів.

У південних областях та Криму - спекотно і ясно. Вночі +20…+18 градусів, вдень +28…+32 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність. Вночі місцями можливий короткочасний дощ та гроза, вдень - без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі +15…+17 градусів, удень +25…+27 градусів.

Локальні дощі та до +32: що буде з погодою сьогодні

Нагадаємо, в Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж останньої декади липня 2025 року в різних регіонах і пояснили, які культури постраждали від злив і спеки найбільше та де саме.

Також РБК-Україна поспілкувалось синоптиком Українського гідрометеорологічного центру Наталією Птухою та дізналось, якої погоди чекати українцям найближчим часом.

За словами експерта, найближчими днями - впродовж вихідних і на початку наступного тижня - синоптична ситуація по Україні буде різною.

