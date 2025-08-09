Локальні дощі та до +32: що буде з погодою сьогодні
Сьогодні, 9 серпня, майже по всій території України синоптики обіцяють суху погоду. Проте локальні дощі можливі у кількох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозом синоптиків, сьоголні в Україні очікується мінлива хмарність. Опадів не прогнозується, лише вночі на півночі місцями можливий короткочасний дощ із грозою.
Вітер переважно північно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 градусів, на узбережжі морів - +16…+21 градус.
Удень стовпчики термометрів піднімуться до +23…+28 градусів, на Закарпатті та у південних областях - до +28…+33 градусів.
Погода в регіонах
У західних областях - сонячно, місцями мінлива хмарність, без опадів. Вночі +15…+12 градусів, вдень +24…+29 градусів.
У північних областях - переважно ясно, сухо. Температура вночі +16…+15 градусів, вдень +24…+27 градусів.
У центральних областях - малохмарно, без опадів. Вночі +15…+13 градусів, вдень +26…+29 градусів.
У східних областях - сонячно, без опадів. Вночі +17…+15 градусів, вдень +27…+29 градусів, на Луганщині до +28 градусів.
У південних областях та Криму - спекотно і ясно. Вночі +20…+18 градусів, вдень +28…+32 градусів.
Погода у Києві
У столиці сьогодні мінлива хмарність. Вночі місцями можливий короткочасний дощ та гроза, вдень - без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі +15…+17 градусів, удень +25…+27 градусів.
