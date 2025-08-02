Локальні дощі та до +32: якою буде погода сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні погоду без опадів у більшості областей нашої країни зумовлюватиме поле підвищеного атмосферного тиску, і лише на крайньому заході країни очікується випадання локальних короткочасних дощів з грозою.

"Повітряні маси протягом дня рухатимуться з різних напрямків, постійно змінюючись, а швидкість їх руху буде слабкою в межах 3-8 м/с, - повідомили у Укргідрометцентрі.

Температура повітря 2 серпня буде різною залежно від регіону. У більшості областей вночі очікується +11+16 градуси, а вдень буде тепло - від +24 до +29 градуси.

На півдні та сході країни буде спекотніше: вночі не нижче +16+21 градуси, а вдень температура підніметься до +32.

Найпрохолодніше буде у Карпатах - вночі +7+12 градуси, вдень до +17+22 градуси.

Погода у Києві

Сьогодні синоптики прогнозують сонячну та суху погоду, без істотних опадів. Температура сягатиме +26+28 градусів.

Погода в обласних центрах