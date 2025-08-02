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Локальні дощі та до +32: якою буде погода сьогодні

Ілюстративне фото: прогноз погоди на 2 серпня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 1 серпня, Україна перебуватиме під впливом антициклону, тому опадів не очікується. І лише на заході прогнозуються локальні короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні погоду без опадів у більшості областей нашої країни зумовлюватиме поле підвищеного атмосферного тиску, і лише на крайньому заході країни очікується випадання локальних короткочасних дощів з грозою.

"Повітряні маси протягом дня рухатимуться з різних напрямків, постійно змінюючись, а швидкість їх руху буде слабкою в межах 3-8 м/с, - повідомили у Укргідрометцентрі.

Температура повітря 2 серпня буде різною залежно від регіону. У більшості областей вночі очікується +11+16 градуси, а вдень буде тепло - від +24 до +29 градуси.

На півдні та сході країни буде спекотніше: вночі не нижче +16+21 градуси, а вдень температура підніметься до +32.

Найпрохолодніше буде у Карпатах  - вночі +7+12 градуси, вдень до +17+22 градуси.

Погода у Києві

Сьогодні синоптики прогнозують сонячну та суху погоду, без істотних опадів. Температура сягатиме +26+28 градусів.

Погода в обласних центрах

  • Ужгород +15 +13 / +26 +28
  • Львів +15 +13 / +26 +28
  • Івано-Франківськ +14 +12 / +26 +28
  • Чернівці +16 +14 / +25 +27
  • Луцьк +15 +13 / +26 +28
  • Рівне +15 +13 / +26 +28
  • Тернопіль +15 +13 / +26 +28
  • Хмельницький +15 +13 / +26 +28
  • Житомир +15 +13 / +26 +28
  • Вінниця +15 +13 / +26 +28
  • Київ +15 +13 / +26 +28
  • Чернігів +15 +13 / +26 +28
  • Суми +15 +13 / +26 +28
  • Полтава +16 +14 / +25 +27
  • Черкаси +15 +13 / +26 +28
  • Кропивницький +18 +15 / +27 +29
  • Дніпро +20 +17 / +29 +31
  • Запоріжжя +20 +17 / +29 +31
  • Харків +18 +16 / +28 +30
  • Луганськ +20 +18 / +29 +31
  • Донецьк +19 +17 / +29 +31
  • Миколаїв +20 +18 / +29 +31
  • Херсон +20 +18 / +29 +31
  • Одеса +20 +18 / +28 +30
  • Сімферополь +20 +18 / +29 +31

Нагадаємо, раніше РБК-Україна поспілкувалось з синоптиком Українського гідрометеорологічного центру Наталією Птухою та дізналось, чого чекати від погоди на початку серпня.

Також ми писали про те, в яких містах України зафіксували 26 нових температурних рекордів.

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Погода в Україні