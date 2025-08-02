Локальні дощі та до +32: якою буде погода сьогодні

Сьогодні, 1 серпня, Україна перебуватиме під впливом антициклону, тому опадів не очікується. І лише на заході прогнозуються локальні короткочасні дощі з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні погоду без опадів у більшості областей нашої країни зумовлюватиме поле підвищеного атмосферного тиску, і лише на крайньому заході країни очікується випадання локальних короткочасних дощів з грозою.
"Повітряні маси протягом дня рухатимуться з різних напрямків, постійно змінюючись, а швидкість їх руху буде слабкою в межах 3-8 м/с, - повідомили у Укргідрометцентрі.
Температура повітря 2 серпня буде різною залежно від регіону. У більшості областей вночі очікується +11+16 градуси, а вдень буде тепло - від +24 до +29 градуси.
На півдні та сході країни буде спекотніше: вночі не нижче +16+21 градуси, а вдень температура підніметься до +32.
Найпрохолодніше буде у Карпатах - вночі +7+12 градуси, вдень до +17+22 градуси.
Сьогодні синоптики прогнозують сонячну та суху погоду, без істотних опадів. Температура сягатиме +26+28 градусів.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна поспілкувалось з синоптиком Українського гідрометеорологічного центру Наталією Птухою та дізналось, чого чекати від погоди на початку серпня.
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