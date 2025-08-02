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Локальные дожди и до +32: какой будет погода сегодня

Иллюстративное фото: прогноз погоды на 2 августа (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 1 августа, Украина будет находиться под влиянием антициклона, поэтому осадков не ожидается. И лишь на западе прогнозируются локальные кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня погоду без осадков в большинстве областей нашей страны будет предопределять поле повышенного атмосферного давления, и только на крайнем западе страны ожидается выпадение локальных кратковременных дождей с грозой.

"Воздушные массы в течение дня будут двигаться с разных направлений, постоянно меняясь, а скорость их движения будет слабой в пределах 3-8 м/с, - сообщили в Укргидрометцентре.

Температура воздуха 2 августа будет разной в зависимости от региона. В большинстве областей ночью ожидается +11+16 градуса, а днем будет тепло - от +24 до +29 градуса.

На юге и востоке страны будет жарче: ночью не ниже +16+21 градуса, а днем температура поднимется до +32.

Прохладнее всего будет в Карпатах - ночью +7+12 градуса, днем до +17+22 градуса.

Погода в Киеве

Сегодня синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду, без существенных осадков. Температура будет достигать +26+28 градусов.

Погода в областных центрах

  • Ужгород +15 +13 / +26 +28
  • Львов +15 +13 / +26 +28
  • Ивано-Франковск +14 +12 / +26 +28
  • Черновцы +16 +14 / +25 +27
  • Луцк +15 +13 / +26 +28
  • Ровно +15 +13 / +26 +28
  • Тернополь +15 +13 / +26 +28
  • Хмельницкий +15 +13 / +26 +28
  • Житомир +15 +13 / +26 +28
  • Винница +15 +13 / +26 +28
  • Киев +15 +13 / +26 +28
  • Чернигов +15 +13 / +26 +28
  • Сумы +15 +13 / +26 +28
  • Полтава +16 +14 / +25 +27
  • Черкассы +15 +13 / +26 +28
  • Кропивницкий +18 +15 / +27 +29
  • Днепр +20 +17 / +29 +31
  • Запорожье +20 +17 / +29 +31
  • Харьков +18 +16 / +28 +30
  • Луганск +20 +18 / +29 +31
  • Донецк +19 +17 / +29 +31
  • Николаев +20 +18 / +29 +31
  • Херсон +20 +18 / +29 +31
  • Одесса +20 +18 / +28 +30
  • Симферополь +20 +18 / +29 +31

 

Напомним, ранее РБК-Украина пообщалось с синоптиком Украинского гидрометеорологического центра Натальей Птухой и узнало, чего ждать от погоды в начале августа.

Также мы писали о том, в каких городах Украины зафиксировали 26 новых температурных рекордов.

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Погода в Украине