Суспільство Освіта Гроші Зміни

Локальні дощі, але тепла погода: синоптики розповіли, де сьогодні чекати опади в Україні

Фото: синоптики дали прогноз на 11 вересня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Погода в Україні сьогодні, 11 вересня, буде дощовою, проте не всюди. Температура повітря залишатиметься по-осінньому теплою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, у західних областях очікуються помірні опади, вдень на Закарпатті та Прикарпатті - значні, місцями з грозами. У решті регіонів буде сухо.

Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с, на заході країни, крім Закарпаття, пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме +10…+15 градусів, у західних та південних областях +14…+19 градусів. Вдень очікується +22…+27 градусів, у західних регіонах +19…+24.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У Києві вночі +12…+14 градусів, вдень +22…+24.

Температура по області вночі +10…+15 градусів, вдень +22…+27.

Погода по регіонах

  • Північ - вночі +12…+15, вдень +22…+25, без опадів.
  • Схід - вночі +13…+16, вдень +24…+27, сухо.
  • Центр - вночі +13…+16, вдень +23…+26, без опадів.
  • Південь - вночі +14…+18, вдень +25…+27, без опадів
  • Захід - вночі +11…+14, вдень +19…+24, дощі, місцями грози, у горах туман.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко раніше попереджала, що атмосферний фронт принесе на захід України дощі, вітер та прохолоду.

Також синоптики розповіли, коли в Україні настає метеорологічна осінь і чому зараз говорити про це зарано.

Крім того, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла, якою буде погода у вересні й чи чекати заморозків.

Погода в УкраїніГідрометцентр