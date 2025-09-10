Тепла осінь та сильні дощі: в яких регіонах чекати негоди завтра

У четвер, 11 вересня, більшість регіонів України очікує справжня тепла осінь, тоді як на заході прогнозують сильні дощі та зниження температури.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням синоптика Наталку Діденко .

Погода в Україні

За словами Діденко, завтра, 11 вересня, атмосферний фронт принесе дощову, вітряну та прохолодну погоду на захід України.

"Дощі подекуди, особливо в Карпатах, можуть бути сильними!", - попередила вона.

Температура повітря у західних областях становитиме +17…+22 градуси.

У більшості регіонів України очікується справжня рання осінь із сухою погодою, мінливою хмарністю та сонцем. Температура протягом дня буде +23…+28 градусів.

Погода у Києві

У столиці 11 вересня опадів не прогнозується, вдень повітря прогріється до +24 градусів.

Надалі дощів в Україні буде мало, хіба що на крайньому заході, а температура вдень не опускатиметься нижче +20 градусів.

Синоптик також нагадала про тумани та звернулася до водіїв і пішоходів із проханням бути обережними.