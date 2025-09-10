Тепла осінь та сильні дощі: в яких регіонах чекати негоди завтра
У четвер, 11 вересня, більшість регіонів України очікує справжня тепла осінь, тоді як на заході прогнозують сильні дощі та зниження температури.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням синоптика Наталку Діденко.
Погода в Україні
За словами Діденко, завтра, 11 вересня, атмосферний фронт принесе дощову, вітряну та прохолодну погоду на захід України.
"Дощі подекуди, особливо в Карпатах, можуть бути сильними!", - попередила вона.
Температура повітря у західних областях становитиме +17…+22 градуси.
У більшості регіонів України очікується справжня рання осінь із сухою погодою, мінливою хмарністю та сонцем. Температура протягом дня буде +23…+28 градусів.
Погода у Києві
У столиці 11 вересня опадів не прогнозується, вдень повітря прогріється до +24 градусів.
Надалі дощів в Україні буде мало, хіба що на крайньому заході, а температура вдень не опускатиметься нижче +20 градусів.
Синоптик також нагадала про тумани та звернулася до водіїв і пішоходів із проханням бути обережними.
Нагадаємо, нещодавно у Києві сильна злива спричинила підтоплення вулиць. У мережі поширили відео, де люди буквально пересуваються по воді.
Місцева влада закликала містян бути обережними під час негоди та надала контакти аварійних служб на випадок надзвичайних ситуацій.
Тим часом спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру зафіксували у різних областях країни 12 нових температурних рекордів за два дні.
Чи варто чекати суттєвих погодних змін найближчим часом - дізнайте у бліц-інтерв'ю РБК-Україна з синоптиком Укргідрометцентра Наталією Птухою.