Локальные дожди, но теплая погода: синоптики рассказали, где сегодня ждать осадки в Украине

Погода в Украине

По данным синоптиков, в западных областях ожидаются умеренные осадки, днем на Закарпатье и Прикарпатье - значительные, местами с грозами. В остальных регионах будет сухо.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, на западе страны, кроме Закарпатья, порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составит +10...+15 градусов, в западных и южных областях +14...+19 градусов. Днем ожидается +22...+27 градусов, в западных регионах +19...+24.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В Киеве ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24.

Температура по области ночью +10...+15 градусов, днем +22...+27.

Погода по регионам