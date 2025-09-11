Локальні дощі, але тепла погода: синоптики розповіли, де сьогодні чекати опади в Україні

Погода в Україні сьогодні, 11 вересня, буде дощовою, проте не всюди. Температура повітря залишатиметься по-осінньому теплою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

За даними синоптиків, у західних областях очікуються помірні опади, вдень на Закарпатті та Прикарпатті - значні, місцями з грозами. У решті регіонів буде сухо.

Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с, на заході країни, крім Закарпаття, пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме +10…+15 градусів, у західних та південних областях +14…+19 градусів. Вдень очікується +22…+27 градусів, у західних регіонах +19…+24.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У Києві вночі +12…+14 градусів, вдень +22…+24.

Температура по області вночі +10…+15 градусів, вдень +22…+27.

Погода по регіонах