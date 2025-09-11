ua en ru
Локальные дожди, но теплая погода: синоптики рассказали, где сегодня ждать осадки в Украине

Четверг 11 сентября 2025 07:00
Локальные дожди, но теплая погода: синоптики рассказали, где сегодня ждать осадки в Украине Фото: синоптики дали прогноз на 11 сентября (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Погода в Украине сегодня, 11 сентября, будет дождливой, однако не везде. Температура воздуха будет оставаться по-осеннему теплой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, в западных областях ожидаются умеренные осадки, днем на Закарпатье и Прикарпатье - значительные, местами с грозами. В остальных регионах будет сухо.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, на западе страны, кроме Закарпатья, порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составит +10...+15 градусов, в западных и южных областях +14...+19 градусов. Днем ожидается +22...+27 градусов, в западных регионах +19...+24.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В Киеве ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24.

Температура по области ночью +10...+15 градусов, днем +22...+27.

Погода по регионам

  • Север - ночью +12...+15, днем +22...+25, без осадков.
  • Восток - ночью +13...+16, днем +24...+27, сухо.
  • Центр - ночью +13...+16, днем +23...+26, без осадков.
  • Юг - ночью +14...+18, днем +25...+27, без осадков
  • Запад - ночью +11...+14, днем +19...+24, дожди, местами грозы, в горах туман.

Напомним, синоптик Наталья Диденко ранее предупреждала, что атмосферный фронт принесет на запад Украины дожди, ветер и прохладу.

Также синоптики рассказали, когда в Украине наступает метеорологическая осень и почему сейчас говорить об этом рано.

Кроме того, представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала, какой будет погода в сентябре и ждать ли заморозков.

