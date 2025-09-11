Локальные дожди, но теплая погода: синоптики рассказали, где сегодня ждать осадки в Украине
Погода в Украине сегодня, 11 сентября, будет дождливой, однако не везде. Температура воздуха будет оставаться по-осеннему теплой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, в западных областях ожидаются умеренные осадки, днем на Закарпатье и Прикарпатье - значительные, местами с грозами. В остальных регионах будет сухо.
Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, на западе страны, кроме Закарпатья, порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью составит +10...+15 градусов, в западных и южных областях +14...+19 градусов. Днем ожидается +22...+27 градусов, в западных регионах +19...+24.
Погода в Киеве
В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В Киеве ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24.
Температура по области ночью +10...+15 градусов, днем +22...+27.
Погода по регионам
- Север - ночью +12...+15, днем +22...+25, без осадков.
- Восток - ночью +13...+16, днем +24...+27, сухо.
- Центр - ночью +13...+16, днем +23...+26, без осадков.
- Юг - ночью +14...+18, днем +25...+27, без осадков
- Запад - ночью +11...+14, днем +19...+24, дожди, местами грозы, в горах туман.
