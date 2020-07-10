Логвинский: НАБУ нарушило решение ЕСПЧ и проявило неуважение к Высокому суду

Георгий Логвинский назвал решение детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) продолжить следствие в отношении дела так называемого "Золотого мандарина", несмотря на отказ ЕСПЧ в снятии иммунитета с него - является неуважением к Высокому суду. Экс-нардеп готовит новые заявление в правоохранительные органы и в ЕСПЧ.

Об этом Логвинский написал на своей странице в Facebook.

"Мои отдельные поздравления сотрудникам НАБУ - вашей пресс-службе понадобилось аж 29 минут после опубликования решения ЕСПЧ, чтобы нарушить решение ЕСПЧ и проявить неуважение к Высокому суду", - написал Логвинский.

Он отметил, что судом были установлены нарушения международного права, в том числе в части незаконной прослушки и запугивания свидетелей с преследованием адвокатов.

"Однако именно эти преступления вы гордо снова разгласили в Вашем пресс-релизе и посте в ФБ на официальной странице НАБУ. Тем самым в ваших действиях есть уже новый состав уголовного преступления и повторное нарушение Конвенции", - добавил он.

Логвинский сообщил, что готовит заявление в правоохранительные органы и в ЕСПЧ уже о новых решениях НАБУ.

"Смею надеяться, что Вас не хакнули и горячее желание продолжать нарушения в этом деле - это ваша позиция. И все участники процесса, включая детектива Сергея Рокуня, прокуроров Козачины и Косьяна, а также другие желающие к ним присоединится путем проставления фамилий и имён в списке нарушителей прав человека, будут предметом уголовного преследования как на национальном уровне, так и в международных инстанциях. Именно вы подорвали доверие к антикоррупционной реформе и нанесли непоправимый ущерб Украине", - сообщил экс-нардеп.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал украинским правоохранительным органам в снятии иммунитета с бывшего народного депутата Георгия Логвинского. ЕСПЧ также констатировал факт давления со стороны НАБУ на участников процесса.

Стоит отметить, так называемое дело "Золотого мандарина" заключается в том, что компания в 2000-х передала "Киевэнерго" на хранение мазут, но те отказались вернуть его. В результате "Золотой мандарин" дошел до ЕСПЧ и получил решение о компенсации, а Минюст в 2015 году подписал документ об урегулировании спора. ЕСПЧ этот документ принял и снял необходимость выплаты дополнительной компенсации, обязав Украину выполнить решение судов о возврате стоимости мазута.

Ранее журналисты заявляли, что методы расследования НАБУ деятельности компании "Золотой Мандарин" и стремление привлечь к ответственности экс-нардепа Георгия Логвинского может полностью похоронить рассмотрение дел в ЕС Украины против России.

Также сообщалось, что еще в 2018 году известные правозащитники обращались к НАБУ, САП и дипмиссиям из-за незаконного политически мотивированного преследования Логвинского.