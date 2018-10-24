Правозащитники направили обращение в НАБУ и САП в связи с преследованием Логвинского

Фото: Мустафа Джемилев (РБК-Украина)

Джемилев считает, что дело НАБУ против нардепа является политически мотивированным

Правозащитники направили обращение к руководителям Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и дипмиссий в Украине из-за незаконного политически мотивированного преследования народного депутата Георгия Логвинского. Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, дело НАБУ против народного депутата Георгия Логвинского является политически мотивированным.

"5 октября мы вручили обращение в руки самому Холодницкому. Также обращение адресовано и Сытнику. Кроме того, планируется направить в дипломатические миссии в Украине. В этом обращении на имя прокурора Холодницкого и Сытника предлагается наше видение того, что они делают незаконно в отношении народного депутата Логвинского. Георгий Логвинский является моим помощником уже с первой каденции. у меня не было никаких оснований сомневаться в его порядочности", - сообщил Джемилев.

Он добавил, что обращение также адресовано посольству США в Украине.

"Я не знаю, отправили ли уже в дипмиссии. Но у меня был разговор с первым секретарем посольства США. Я его пригласил к себе. Ведь они очень способствовали созданию НАБУ. Знаете, идет дискредитация наших ключевых политических государственных деятелей. Нам интересно, зачем это делается, и в чьих это интересах. Основная мысль обращения заключается в том, что используются незаконные методы в интересах пиара Сытника, но не в интересах дела", - отметил уполномоченный.

По его словам, под обращением, кроме него, подписались глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс; директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, а также народный депутат Рефат Чубаров.

Напомним, в начале октября нардепа от "Народного фронта" Георгия Логвинского вызвали в Национальное агентство по предотвращению коррупции по делу, связанному с передачей в прокуратуру обращения его помощника.

Как писало РБК-Украина ранее, НАПК вызвало Логвинского для объяснений по административному нарушению. В агентстве его действия квалифицировали как злоупотребление депутатскими полномочиями для "удовлетворения частных интересов".