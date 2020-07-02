НАБУ срывает суды Украины против России на 100 миллиардов

Фото: НАБУ (РБК-Украина)

Результаты многолетней юридической войны между Украиной и Россией могут оказаться под угрозой из-за действий НАБУ

Методы расследования Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) деятельности компании "Золотой Мандарин" и стремление каким-либо образом, даже незаконным, привлечь к ответственности экс-нардепа Георгия Логвинского может полностью похоронить рассмотрение дел в ЕС Украины против России.

Об этом говорится в расследовании "Секретных материалов" на "1+1".

Журналисты напоминают, что по решению суда "Киевэнерго" должно было вернуть компании "Золотой мандарин" 54 млн грн. Однако, должник решение суда проигнорировал, в результате чего компания обратилась в Европейский суд.

"Но детективы НАБУ увидели в возврате этого долга преступление и потребовали привлечь к ответственности экс-нардепа Георгия Логвинского, которого те заподозрили в выводе 54 млн грн из госбюджета через компанию "Золотой мандарин". Однако, юридической или какой-либо другой связи между политиком и компанией детективы так и не представили", - говорится в сюжете.

Кроме того, в центральной синагоге Киева, которую, в частности, посещает Логвинский, было обнаружено несанкционирование прослушивающее устройство, а также скрытые камеры на фасаде здания. Главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман заявляет о давлении со стороны детективов на парафиян синагоги и даже просит личного вмешательства президента в это дело.

"Мне говорили люди, что их шантажируют. 15 лет тюрьмы, если не дашь неправдивые сведенья на конкретных людей. И у нас есть доказательства этому", - отметил Моше Реувен Асман.

По словам правозащитника Евгения Захарова, целью прослушки, по всей вероятности, является получение информации о деятельности экс-нардепа. Однако действия НАБУ - беспрецедентные, а конечная цель криминального преследования - желание лишить возможности жены Логвинского Анны Юдковская, которая является судьей Европейского суда по правам человека, рассматривать межгосударственные дела Украины против России в Европейском суде.

В итоге, отмечают журналисты, все результаты многолетней юридической войны между Украиной и Россией могут оказаться под угрозой из-за действий НАБУ.

"НАБУ просит снять европейский суд иммунитет с Логвинского, что будет означать отставку Анны Юдковской, которая занимается ключевыми делами для Украины в вопросе противостоянии с РФ. Как результат, все дела должны будут рассмотрены новым судьей с самого начала", - добавил правозащитник.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении бывшему первому заместителю министра юстиции Натальи Бернацкой и экс-представителю пятого президента Украины Петра Порошенко Борису Бабину в хищении свыше 50 млн гривен.

Так называемое дело "Золотого мандарина" заключается в том, что компания в 2000-х передала "Киевэнерго" на хранение мазут, но та отказалась его вернуть. В результате "Золотой мандарин" дошел до ЕСПЧ и получил решение о компенсации, а Минюст в 2015 году подписал документ об урегулировании спора. ЕСПЧ утвердил этот документ и снял необходимость выплаты дополнительной компенсации, обязав Украину выполнить только решения судов о возвращении стоимости мазута.

Украина выплатила компенсацию из госбюджета, но в 2017 году Минюст подал иск к "Киевэнерго" о возвращении этих средств. В НАБУ подозревают, что чиновники Минюста могли злоупотреблять служебным положением в интересах "Золотого мандарина".

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Автор: РБК-Украина