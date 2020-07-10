Логвинський: НАБУ порушило рішення ЄСПЛ і проявило неповагу до Високого суду

Георгій Логвинський назвав рішення детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) продовжити слідство стосовно справи так званого "Золотого мандарина", попри відмову ЄСПЛ зняти імунітету з нього - є неповагою до Високого суду. Екс-нардеп готує нові заяви в правоохоронні органи й в ЄСПЛ.

Про це Логвинський написав на своїй сторінці в Facebook.

"Мої окремі вітання співробітникам НАБУ - вашій прес-службі знадобилося аж 29 хвилин після опублікування рішення ЄСПЛ, щоб порушити рішення ЄСПЛ і проявити неповагу до Високого суду", - написав Логвинський.

Він зазначив, що судом були встановлені порушення міжнародного права, в тому числі в частині незаконного прослуховування і залякування свідків з переслідуванням адвокатів.

"Однак саме ці злочини ви гордо знову розголосили у Вашому прес-релізі та пості в ФБ на офіційній сторінці НАБУ. Тим самим у ваших діях є вже новий склад кримінального злочину і повторне порушення Конвенції", - додав він.

Логвинський повідомив, що готує заяви в правоохоронні органи і в ЄСПЛ вже про нові рішення НАБУ.

"Смію сподіватися, що Вас не хакнули і гаряче бажання продовжувати порушення у цій справі - це ваша позиція. І всі учасники процесу, включаючи детектива Сергія Рокуня, прокурорів Козачини і Кос'яна, а також інші охочі до них приєднається шляхом проставлення прізвищ і імен у списку порушників прав людини, будуть предметом кримінального переслідування як на національному рівні, так і в міжнародних інстанціях. Саме ви підірвали довіру до антикорупційної реформи і завдали непоправної шкоди Україні", - повідомив екс-нардеп.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовив українським правоохоронним органам у знятті імунітету з колишнього народного депутата Георгія Логвинського. ЄСПЛ також констатував факт тиску з боку НАБУ на учасників процесу.

Варто відзначити, так звана справа "Золотого мандарина" полягає в тому, що компанія у 2000-х передала "Київенерго" на зберігання мазут, але ті відмовилися повернути його. В результаті "Золотий мандарин" дійшов до ЄСПЛ і отримав рішення про компенсацію, а Мін'юст у 2015 році підписав документ про врегулювання спору. ЄСПЛ цей документ взяв і зняв необхідність виплати додаткової компенсації, зобов'язавши Україну виконати рішення судів про повернення вартості мазуту.

Раніше журналісти заявляли, що методи розслідування НАБУ діяльності компанії "Золотий Мандарин" і прагнення притягнути до відповідальності екс-нардепа Георгія Логвинського може повністю поховати розгляд справ у ЄС України проти Росії.

Також повідомлялося, що ще у 2018 році відомі правозахисники зверталися до НАБУ, САП і дипмісій через політично мотивованого переслідування Логвинського.