Logitech уходит с российского рынка и увольняет всех сотрудников

Известный производитель компьютерных клавиатур и мышей Logitech уходит с российского рынка. Все сотрудники будут уволены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский портал Cnews.
Источники сообщают, что последний день сотрудники российского представительства отработают 31 августа.
Отметим, что швейцарская компания Logitech производит не только клавиатуры и мыши, но и колонки, геймпады, джойстики, а также оборудование для геймеров.
Как известно, компания приостановила поставки своей продукции в Россию в апреле этого года из-за российской агрессии в Украине.
Напомним, ранее стало известно, что шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson закроет до конца года представительство в России и сократит всех сотрудников.
Кроме того, мы писали, что компания Nokia приостановила свою деятельность в России. В компании уверены, что работа на российском рынке на данный момент невозможна.
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