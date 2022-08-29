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Logitech уходит с российского рынка и увольняет всех сотрудников

Фото: Logitech уходит с российского рынка и увольняет всех сотрудников (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Известный производитель компьютерных клавиатур и мышей Logitech уходит с российского рынка. Все сотрудники будут уволены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский портал Cnews.

Источники сообщают, что последний день сотрудники российского представительства отработают 31 августа.

Отметим, что швейцарская компания Logitech производит не только клавиатуры и мыши, но и колонки, геймпады, джойстики, а также оборудование для геймеров.

Как известно, компания приостановила поставки своей продукции в Россию в апреле этого года из-за российской агрессии в Украине.

Напомним, ранее стало известно, что шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson закроет до конца года представительство в России и сократит всех сотрудников.

Кроме того, мы писали, что компания Nokia приостановила свою деятельность в России. В компании уверены, что работа на российском рынке на данный момент невозможна.

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