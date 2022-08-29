Logitech йде з російського ринку та звільняє всіх співробітників

Відомий виробник комп'ютерних клавіатур і мишей Logіtech йде з російського ринку. Усіх співробітників буде звільнено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російський портал Cnews.

Джерела повідомляють, що останній день працівники російського представництва відпрацюють 31 серпня. Зазначимо, що швейцарська компанія Logitech виробляє не тільки клавіатури та миші, а й колонки, геймпади, джойстики, а також обладнання для геймерів. Як відомо, компанія призупинила постачання своєї продукції до Росії у квітні цього року через російську агресію в Україні.