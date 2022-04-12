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Nokia полностью уходит из России

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Стокгольм, Вторник 12 апреля 2022 09:47
Nokia полностью уходит из России Фото: Nokia уходит из России (Reuters)
Автор: Наталья Юрченко

Генеральный директор телекоммуникационной компании Nokia Пекка Лундмарк заявил, что финский производитель приостанавливает свою деятельность в России. По его словам, работа на российском рынке на данный момент невозможна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы просто не видим никаких возможностей для продолжения работы в стране в нынешних обстоятельствах", - заявил Лундмарук.

По его словам, после введения санкций единственным вариантом осталось покинуть рынок России. Лундмарук добавил, что Nokia продолжит поддерживать клиентов во время выхода, но на данном этапе невозможно спрогнозировать, сколько времени займет этот процесс.

В Nokia не ожидают, что это решение повлияет на ее финансовый прогноз на 2022 год, но заявили, что выход из России приведет к резерву в первом квартале в размере около 100 млн евро.

Напомним, что ранее шведская телекоммуникационная компания Ericsson заявила, что приостанавливает деятельность в России.

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