Логіка ворога зрозуміла: у Раді розповіли, чого зараз добивається Росія на міжнародній арені

"Такий наратив, що війна зайшла в глухий кут, генерує російська пропаганда, намагаючись закласти в нього ментальні та інформаційні пастки. На жаль, в них потрапляють навіть деякі поважні представники західного експертного середовища, не кажучи вже про пересічних громадян. Я таке питання відношу до категорії тих, про які говорять, що вони з подвійним дном", - сказав Завітневич.

На його думку, зараз Росія насамперед того, щоб "вийти з болючого, принизливого синдрому програшу і ганебного краху її бліцкригу у 2022 році та відвести увагу від провалу її планів у 2023 році щодо повної окупації тих українських областей, які диктатор Володимир Путін поспішив проголосити своїми".

"Для цього вони намагаються вибудувати інформаційно-пропагандистський фасад навколо своїх невдач і спрямувати проекцію на всього один фрагмент російсько-української війни - наш контрнаступ під час літньо-осінньої кампанії - з прив’язкою до метрів та кілометрів просування наших сил", - зазначив голова комітету.

Він додав, що тому зараз на фронті переважно позиційні бої.

"Але чи правильно буде трактувати це як перемогу росіян? Логіка ворога зрозуміла - переконати наших партнерів, світову спільноту у недоцільності продовження безпекової допомоги України, нав’язати наратив про безальтернативність компромісів з РФ і змусити визнати у її складі окуповані українські території", - зазначив Завітневич.

На його думку, замороження війни потрібно Путіну як інвестиція часу у нарощування сил для відновлення окупації України.

"Хочу наголосити, що Україна - не кінцева зупинка російської машини смерті, наступними стануть інші європейські країни", - додав голова комітету.

Ситуація на фронті патова?

Нагадаємо, нещодавно The New York Times заявило, що США та Україна розходяться у думках про те, як вести війну з Росією. Американські військові нібито вважають, що Україна має зосередитися на обороні, а не контратакувати. Україна ж хоче перейти в наступ, щоб досягти вигідніших умов для переговорів.

За даними видання, США намагаються підготувати Україну до того, що кількість допомоги, яку вона отримає, може скоротитися.

Також додамо, що раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше написав статтю для The Economist. Він зазначив, що війна переходить на новий етап - "позиційний", якому притаманні виснажливі бої. Залужний припустив, що війна могла зайти у "глухий кут".

При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті в Україні не патова.