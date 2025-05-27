Путін сам винен: Німеччина підтримала дальні удари ЗСУ по Росії

Він відкинув критику Москви на дозвіл України застосовувати західне озброєння для ударів по об'єктах у глибині Росії.

"Російському президенту неодноразово пропонували можливість сісти за стіл переговорів, але він щоразу відмовлявся. Ми завжди чітко заявляли, що така поведінка не залишиться без наслідків", - сказав Вадефул.

Коментуючи інформацію про ймовірні постачання Україні німецьких крилатих ракет дальнього радіусу дії Taurus, очільник МЗС зазначив, що Берлін не буде робити заяв щодо окремих систем озброєння, "щоб не дозволити Путіну дізнатися, що саме ми робимо".

"Це буде відповідальна політика, але вона забезпечить Україні можливість ефективного захисту", - додав Вадефул.