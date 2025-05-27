Путин сам виноват: Германия поддержала дальние удары ВСУ по России

Разрешение Украине на удары по удаленным целям на территории России, является логичным ответом на растущую волну воздушных атак по Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RND.
Он отверг критику Москвы на разрешение Украины применять западное оружие для ударов в глубине России.
"Российскому президенту неоднократно предлагали возможность сесть за стол переговоров, но он каждый раз отказывался. Мы всегда четко заявляли, что такое поведение не останется без последствий", - сказал Вадефул.
Комментируя информацию о возможных поставках Украине немецких крылатых ракет дальнего радиуса действия Taurus, глава МИД отметил, что Берлин не будет делать заявлений касательно отдельных систем вооружения, "чтобы не позволить Путину узнать, что именно мы делаем".
"Это будет ответственная политика, но она даст Украине возможность эффективной защиты", - добавил Вадефул.
За последние три ночи с 24 по 26 мая, россияне значительно активизировали воздушные атаки по территории Украины. Военные агрессора применяли ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты.
В результате обстрелов, зафиксированы многочисленные разрушения жилой и промышленной инфраструктуры, есть погибшие и раненые среди гражданских жителей, в том числе дети.
В ответ на атаки, канцлер Германии Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Украина не имеет ограничений в дальности ударов по России со стороны Германии, Франции, Великобритании и США.
В Кремле такие решения назвали "крайне опасными" и такими, которые могут противоречить заявлениям о готовности к мирному урегулированию.
Также Мерц отметил, что Берлин ограничит информацию о поставках оружия в Украину, в частности это касается ракет Taurus.
Ранее глава правительства ФРГ заявлял о готовности передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, способные поражать цели на расстоянии до 500 километров.
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