Путин сам виноват: Германия поддержала дальние удары ВСУ по России

Он отверг критику Москвы на разрешение Украины применять западное оружие для ударов в глубине России.

"Российскому президенту неоднократно предлагали возможность сесть за стол переговоров, но он каждый раз отказывался. Мы всегда четко заявляли, что такое поведение не останется без последствий", - сказал Вадефул.

Комментируя информацию о возможных поставках Украине немецких крылатых ракет дальнего радиуса действия Taurus, глава МИД отметил, что Берлин не будет делать заявлений касательно отдельных систем вооружения, "чтобы не позволить Путину узнать, что именно мы делаем".

"Это будет ответственная политика, но она даст Украине возможность эффективной защиты", - добавил Вадефул.