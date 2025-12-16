UA

Льодову арену "Крижинка" не закриють щонайменше до літа 2026 року: що вирішили у КМДА

Фото: Льодова арена "Крижинка" у Києві (facebook.com_kryzhynkakyiv)
Автор: Тетяна Веремєєва

Льодовий спорткомплекс "Крижинка" на лівому березі Києва продовжить роботу щонайменше до кінця сезону. Діти займатимуться там до 31 травня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву заступниці голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олени Говорової.

Льодова арена знаходиться у приватній власності

За її словами, місто орендує льодову арену та спортивну залу комплексу, який перебуває у приватній власності, для тренувань юних киян із фігурного катання. Нинішній власник об’єкта готовий до діалогу з міською владою, і сторони обговорюють подальший формат роботи "Крижинки".

Щодо інформації про можливе будівництва житлового комплексу на місці спортоб’єкта Говорова запевняє, що ці побоювання безпідставні, адже споруда розташована в межах заповідного природного комплексу.

У Києві не вистачає ковзанок

У КМДА зазначають, що місто опрацьовує альтернативні сценарії. Зокрема, Департамент молоді та спорту разом із керівниками двох спортивних шкіл, які нині тренуються в "Крижинці", аналізують варіанти забезпечення дітей тренувальними базами у разі припинення співпраці з власником арени.

Також зазначають, що Київ має гостру потребу в ковзанках, яка зросла після початку повномасштабної війни через збільшення кількості дітей із різних регіонів. Місто шукає державних і бізнес-партнерів для відкриття нових ковзанок без залучення бюджетних коштів.

За словами Говорової, торік міста-партнери передали Києву обладнання для льодових арен, зокрема три льодові машини та борти для ковзанки. Це має допомогти розвитку хокею, фігурного катання та шорт-треку в столиці.

Раніше РБК-Україна писало, що на сайті Київської міської ради зареєстрували петицію з вимогою не допустити закриття та можливого знесення льодової арени "Крижинка", яку можуть закрити вже наприкінці грудня нинішнього року. Громада просила міську владу втрутитися, перевірити законність зміни призначення землі та зберегти ключову спортивну базу для дитячого і професійного зимового спорту.

