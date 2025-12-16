RU

Общество Образование Деньги Изменения

Ледовую арену "Крижинка" не закроют как минимум до лета 2026 года: что решили в КГГА

Фото: Ледовая арена "Крижинка" в Киеве (facebook.com_kryzhynkakyiv)
Автор: Татьяна Веремеева

Ледовый спорткомплекс "Крижинка" на левом берегу Киева продолжит работу как минимум до конца сезона. Дети будут заниматься там до 31 мая 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Елены Говоровой.

Ледовая арена находится в частной собственности

По ее словам, город арендует ледовую арену и спортивный зал комплекса, который находится в частной собственности, для тренировок юных киевлян по фигурному катанию. Нынешний владелец объекта готов к диалогу с городскими властями, и стороны обсуждают дальнейший формат работы "Крижинки".

Относительно информации о возможном строительстве жилого комплекса на месте спортобъекта Говорова уверяет, что эти опасения безосновательны, ведь сооружение расположено в пределах заповедного природного комплекса.

В Киеве не хватает катков

В КГГА отмечают, что город прорабатывает альтернативные сценарии. В частности, Департамент молодежи и спорта вместе с руководителями двух спортивных школ, которые сейчас тренируются в "Крижинке", анализируют варианты обеспечения детей тренировочными базами в случае прекращения сотрудничества с владельцем арены.

Также отмечают, что Киев имеет острую потребность в катках, которая возросла после начала полномасштабной войны из-за увеличения количества детей из разных регионов. Город ищет государственных и бизнес-партнеров для открытия новых катков без привлечения бюджетных средств.

По словам Говоровой, в прошлом году города-партнеры передали Киеву оборудование для ледовых арен, в частности три ледовые машины и борта для катка. Это должно помочь развитию хоккея, фигурного катания и шорт-трека в столице.

Ранее РБК-Украина писало, что на сайте Киевского городского совета зарегистрировали петицию с требованием не допустить закрытия и возможного сноса ледовой арены "Крижинка", которую могут закрыть уже в конце декабря нынешнего года. Община просила городскую власть вмешаться, проверить законность изменения назначения земли и сохранить ключевую спортивную базу для детского и профессионального зимнего спорта.

