Льодову арену "Крижинка" не закриють щонайменше до літа 2026 року: що вирішили у КМДА

Льодовий спорткомплекс "Крижинка" на лівому березі Києва продовжить роботу щонайменше до кінця сезону. Діти займатимуться там до 31 травня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву заступниці голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олени Говорової.

Льодова арена знаходиться у приватній власності

За її словами, місто орендує льодову арену та спортивну залу комплексу, який перебуває у приватній власності, для тренувань юних киян із фігурного катання. Нинішній власник об’єкта готовий до діалогу з міською владою, і сторони обговорюють подальший формат роботи "Крижинки".

Щодо інформації про можливе будівництва житлового комплексу на місці спортоб’єкта Говорова запевняє, що ці побоювання безпідставні, адже споруда розташована в межах заповідного природного комплексу.

У Києві не вистачає ковзанок

У КМДА зазначають, що місто опрацьовує альтернативні сценарії. Зокрема, Департамент молоді та спорту разом із керівниками двох спортивних шкіл, які нині тренуються в "Крижинці", аналізують варіанти забезпечення дітей тренувальними базами у разі припинення співпраці з власником арени.

Також зазначають, що Київ має гостру потребу в ковзанках, яка зросла після початку повномасштабної війни через збільшення кількості дітей із різних регіонів. Місто шукає державних і бізнес-партнерів для відкриття нових ковзанок без залучення бюджетних коштів.

За словами Говорової, торік міста-партнери передали Києву обладнання для льодових арен, зокрема три льодові машини та борти для ковзанки. Це має допомогти розвитку хокею, фігурного катання та шорт-треку в столиці.