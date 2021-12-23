Лодка с мигрантами перевернулась возле острова Фолегандрос: есть погибшие

Лодка с мигрантами следовала из Турции в Италию. Она получила повреждение двигателя и утонула.

Береговая охрана Греции сообщила, что обнаружила в районе крушения три безжизненных тела. Также несколько десятков человек считаются пропавшими без вести. Спасти удалось

В спасательных операциях участвуют четыре корабля береговой охраны, три вертолета ВМФ и ВВС, военно-транспортный самолет, восемь судов, курсирующих поблизости, и три частных катера.