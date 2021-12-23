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Лодка с мигрантами перевернулась возле острова Фолегандрос: есть погибшие

Автор: Наталья Скороход

Лодка с мигрантами перевернулась в районе греческого острова Фолегандрос. Трое человек погибли, несколько десятков пропали без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Лодка с мигрантами следовала из Турции в Италию. Она получила повреждение двигателя и утонула.

Береговая охрана Греции сообщила, что обнаружила в районе крушения три безжизненных тела. Также несколько десятков человек считаются пропавшими без вести. Спасти удалось

В спасательных операциях участвуют четыре корабля береговой охраны, три вертолета ВМФ и ВВС, военно-транспортный самолет, восемь судов, курсирующих поблизости, и три частных катера.

Напомним, что ранее лодка с мигрантами перевернулась у берегов Ливии. Погибло более 50 человек, в числе которых женщины и дети.

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Миграционный кризис