Лодка с мигрантами перевернулась возле острова Фолегандрос: есть погибшие

Лодка с мигрантами перевернулась в районе греческого острова Фолегандрос. Трое человек погибли, несколько десятков пропали без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Лодка с мигрантами следовала из Турции в Италию. Она получила повреждение двигателя и утонула.
Береговая охрана Греции сообщила, что обнаружила в районе крушения три безжизненных тела. Также несколько десятков человек считаются пропавшими без вести. Спасти удалось
В спасательных операциях участвуют четыре корабля береговой охраны, три вертолета ВМФ и ВВС, военно-транспортный самолет, восемь судов, курсирующих поблизости, и три частных катера.
Напомним, что ранее лодка с мигрантами перевернулась у берегов Ливии. Погибло более 50 человек, в числе которых женщины и дети.