ru ua
Пн, 18 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

На юге Испании перевернулась лодка с мигрантами: 12 человек пропали без вести

Новина українською →
Испания, Понедельник 18 октября 2021 04:53
На юге Испании перевернулась лодка с мигрантами: 12 человек пропали без вести Фото: лодка с мигрантами перевернулась на юге Испании (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

На юге Испании перевернулась лодка с мигрантами во время попытки перехода из Алжира. По сообщению испанской береговой охраны, 12 мигрантов пропали без вести, двоих удалось спасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Спасательная операция началась после того, как норвежское парусное судно подобрало алжирского мигранта в нескольких морских милях от побережья испанской провинции Альмерия. Направленный в этот район вертолет заметил в море еще одного мигранта и спас его.

Два мигранта рассказали спасательной команде, что они вместе с 12 другими людьми высадились на берег с пляжа недалеко от Орана на северо-западе Алжира, но в воскресенье утром после отказа двигателя лодка перевернулась.

По сообщению испанской береговой охраны, поиски 12 мигрантов все еще ведутся.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авария
NEWS
Новые "красные" зоны и поезда по COVID-сертификатам. Каким будет карантин на следующей неделе
Новые "красные" зоны и поезда по COVID-сертификатам. Каким будет карантин на следующей неделе
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине