На юге Испании перевернулась лодка с мигрантами: 12 человек пропали без вести
На юге Испании перевернулась лодка с мигрантами во время попытки перехода из Алжира. По сообщению испанской береговой охраны, 12 мигрантов пропали без вести, двоих удалось спасти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Спасательная операция началась после того, как норвежское парусное судно подобрало алжирского мигранта в нескольких морских милях от побережья испанской провинции Альмерия. Направленный в этот район вертолет заметил в море еще одного мигранта и спас его.
Два мигранта рассказали спасательной команде, что они вместе с 12 другими людьми высадились на берег с пляжа недалеко от Орана на северо-западе Алжира, но в воскресенье утром после отказа двигателя лодка перевернулась.
По сообщению испанской береговой охраны, поиски 12 мигрантов все еще ведутся.