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Вблизи Ливии перевернулась лодка с мигрантами: более 50 погибших, среди них женщины и дети

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Ливия , Понедельник 26 июля 2021 22:20
Вблизи Ливии перевернулась лодка с мигрантами: более 50 погибших, среди них женщины и дети Фото: возле Ливии перевернулась лодка с мигрантами (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

У берегов Ливии перевернулась лодка с мигрантами, в результати чего погибли по меньшей мере 57 мигрантов, которые направлялись в Европу. Среди погибших насчитывается более 20 женщин и двое детей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По словам прессекретаря Международной организации по миграции Сафи Мсехли, в результате инцидента у берегов Ливии, в районе города Хомс погибли более 57 человек. Как отмечают уцелевшие, среди утонувших было по меньшей мере 20 женщин и двое детей.

Стоит отметить, что сегодня, Ливия, несмотря на свою нестабильную политическую ситуацию, и в дальнейшем остается одним из временных пунктов в маршруте для мигрантов из Африки, следующих в страны ЕС.

В частности, количество летальных случаев может быть и намного больше из-за невозможности подсчитать всех лиц, незаконно пытающихся мигрировать в Европу.

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погибшие Ливия
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