Човен з мігрантами перекинувся біля острова Фолегандрос: є загиблі

Човен з мігрантами перекинувся в районі грецького острова Фолегандрос. Троє людей загинули, кілька десятків зникли безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Човен з мігрантами прямував з Туреччини до Італії. Він отримав пошкодження двигуна і потонув.
Берегова охорона Греції повідомила, що виявила в районі аварії три неживих тіла. Також кілька десятків людей вважаються зниклими безвісти. Врятувати вдалося
У рятувальних операціях беруть участь чотири кораблі берегової охорони, три вертольоти ВМФ і ВПС, військово-транспортний літак, вісім суден, що курсують поблизу, і три приватних катери.
Нагадаємо, що раніше човен з мігрантами перекинувся біля берегів Лівії. Загинуло понад 50 осіб, серед яких жінки і діти.