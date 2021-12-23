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Човен з мігрантами перекинувся біля острова Фолегандрос: є загиблі

Автор: Наталья Скороход

Човен з мігрантами перекинувся в районі грецького острова Фолегандрос. Троє людей загинули, кілька десятків зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Човен з мігрантами прямував з Туреччини до Італії. Він отримав пошкодження двигуна і потонув.

Берегова охорона Греції повідомила, що виявила в районі аварії три неживих тіла. Також кілька десятків людей вважаються зниклими безвісти. Врятувати вдалося

У рятувальних операціях беруть участь чотири кораблі берегової охорони, три вертольоти ВМФ і ВПС, військово-транспортний літак, вісім суден, що курсують поблизу, і три приватних катери.

Нагадаємо, що раніше човен з мігрантами перекинувся біля берегів Лівії. Загинуло понад 50 осіб, серед яких жінки і діти.

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Міграційна криза