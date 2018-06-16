За лоббирование интересов Януковича в ЕС и США его окружения заплатило 7 млн евро, - DW

Европейские экс-политики выступали на дискуссиях в авторитетных экспертных центрах мира с написанными под диктовку советников Януковича речами

Окружение Виктора Януковича через оффшоры заплатило около двух миллионов евро за лоббистские услуги высокопоставленных европейских экс-политиков. Это следует из документов следствия в США, которые есть в распоряжении DW.

Еще четыре миллиона евро, по данным следствия, были потрачены на услуги американских "частных детективов", подготовивших отчет, который должен был доказать, якобы заключение Юлии Тимошенко было законным. Еще один миллион был переведен PR-компании, которая должна была популяризировать этот отчет через мировые СМИ.

Издание отмечает, что значительная часть эпизодов обвинения касается оплаченной через офшоры экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением лоббистской деятельности ряда бывших высокопоставленных европейских политиков, объединенных в неформальную "Габсбургскую группу", которую возглавлял экс-канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр.

В группу также входили экс-премьер Италии Романо Проди и, как предполагают в издании, экс-президент Польши Александер Квасьневский.

"Судебные документы и переписка, доступные в судебной базе США, частично анонимизированы. Если в идентификации Гузенбауэра и Проди, учитывая обстоятельства дела и указанные в документах должности, сомнений нет, то вероятная роль Квасьневского вытекает лишь опосредованно. В частности, из того, что в документах говорится о "представителе главы Европарламента по делу Тимошенко. Как известно, в деле Тимошенко посредническая роль была делегирована Европарламентом Пету Коксу и Александру Квасьневскому", - пишет издание.

Из обвинительного акта и переписки между членами команды Пола Манафорта и членами "Габсбургской группы" следует, что европейские экс-политики выступали на панельных дискуссиях в авторитетных экспертных центрах в Европе и США с написанными под диктовку советников Януковича речами, а также публиковали в ведущих мировых печатных изданиях авторские статьи, написанные консультантами украинского экс-президента или работниками украинского МИД.

Напомним, ранее федеральная судья США Эми Берман Джексон приказала специальному прокурору Роберту Мюллеру к пятнице, 15 июня, назвать всех лиц и организации, которые по мнению следствия были задействованы в лоббистской кампании Пола Манафорта в пользу "Партии регионов" и тогдашней властей Украины.