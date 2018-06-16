За лобіювання інтересів Януковича у ЄС та США його оточення заплатило 7 млн євро, - DW

Європейські екс-політики виступали на дискусіях у авторитетних експертних центрах світу з написаними під диктовку радників Януковича промовами

Оточення Віктора Януковича через офшори заплатило близько двох мільйонів євро за лобістські послуги високопоставлених європейських екс-політиків. Це випливає з документів слідства у США, які є у розпорядженні DW.

Ще чотири мільйони євро, за даними слідства, було витрачено на послуги американських "приватних детективів", які підготували звіт, що мав довести нібито ув'язнення Юлії Тимошенко було законним, і ще один мільйон був переказаний PR-компанії, яка мала популяризувати цей звіт через світові ЗМІ.

Видання зазначає, що значна частина епізодів обвинувачення стосується оплаченої через офшори екс-президентом України Віктором Януковичем і його оточенням лобістської діяльності низки високопоставлених колишніх європейських політиків, об'єднаних у неформальну "Габсбурзьку групу", яку очолював екс-канцлер Австрії Альфред Ґузенбауер.

До групи також входили екс-прем’єр Італії Романо Проді та, як припускають у виданні, екс-президент Польщі Александер Квасневський.

"Судові документи і листування, доступні у судовій базі США, частково анонімізовані. Якщо в ідентифікації Ґузенбауера і Проді з огляду на обставини справи і вказані у документах посади сумнівів немає, то імовірна роль Квасневського випливає лише опосередковано. Зокрема, з того, що у документах йдеться про "представника голови Європарламенту у справі Тимошенко. Як відомо, у справі Тимошенко посередницька роль була делегована Європарламентом Пету Коксу і Александру Квасневському", - пише видання.

З обвинувального акту і листування між членами команди Пола Манафорта і членами "Габсбурзької групи" випливає, що європейські екс-політики виступали на панельних дискусіях у авторитетних експертних центрах у Європі і США з написаними під диктовку радників Януковича промовами, а також оприлюднювали у провідних світових друкованих виданнях авторські статті, написані консультантами українського екс-президента або працівниками українського МЗС.

Нагадаємо, раніше федеральна суддя США Емі Берман Джексон наказала спеціальному прокуророві Роберту Мюллеру до п'ятниці, 15 червня, назвати усіх осіб та організації, які на думку слідства були задіяні у лобістській кампанії Пола Манафорта на користь "Партії регіонів" та тодішньої влади України.