Спецпрокурора США обязали назвать защите Манафорта всех задействованных в лоббировании

Список лиц и компаний, лоббировавших интересы украинского правительства, даст возможность защите подготовиться к суду в сентябре

Федеральная судья США Эми Берман Джексон обязала специального прокурора Роберта Мюллера к пятнице, 15 июня, назвать всех лиц и организации, которые, по мнению следствия, были задействованы в лоббистской кампании Пола Манафорта в пользу "Партии регионов" и тогдашней власти Украины. Об этом сообщило Politico.

Среди лиц, имена которых Мюллер должен сообщить защите Манафорта, есть ведущие европейские бывшие политики, которые принимали участие в кампании влияния.

В то же время издание уточняет, что Джексон не приказала команде прокурора обнародовать лиц и компании, которые в обвинительном заключении и других представлениях суду указаны под псевдонимами, они должны предоставить эту информацию только адвокатам Манафорта.

Судья заявила, что этот список даст возможность защите подготовиться к суду, назначенному на 17 сентября.

Издание назвало решение судьи Джексон победой команды защитников Манафорта, одновременно отметив, что оно вряд ли будет иметь большое значение, поскольку многие из этих имен хорошо известны защите и о них ранее уже сообщалось в СМИ.

Среди таких лиц - например, бывший премьер-министр Италии Романо Проди и экс-канцлер Австрии Альфред Гусенбауер, которые признали участие в лоббистской работе для партии экс-президента Украины Виктора Януковича, однако заявили, что Манафорт не платил им.

Напомним, Манафорт руководил предвыборным штабом Трампа с июня по август 2016 года. В августе прошлого года против него выдвинули обвинения в незаконном лоббировании интересов Януковича и "Партии регионов", а также уклонении от уплаты налогов. В феврале 2018 года его официально обвинили в отмывании через оффшорные счета до 30 млн долларов.