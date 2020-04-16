В "ЛНР" сообщили о формате обмена с Киевом

Иллюстративное фото (twitter.com FreeRadioUA)

Обмен пройдет по формуле "11 на 7"

Обмен пленным между так называемой "Луганской народной республикой" и Киевом на Донбассе пройдет по формуле "11 на 7". Об этом сообщила представитель "ЛНР" Ольга Кобцева, передают российские СМИ.

По результатам обмена, Украина получит 11 человек, в "ЛНР" передадут 7 пленных.

"Сегодня выполняется договоренность, достигнутая в рамках заседания контактной группы. Мы передаем Украине 11 человек, забираем семь человек", - сказала Кобцева.

Напомним, сегодня ранее состоялся обмен пленными между Донецком и Киевом. Обмен проходил на КПВВ "Майорск". Из-за карантина после возвращения в Киев освобожденые украинцы направятся на обязательную обсервацию.

Всего в рамках обмена с так называемыми "Республиками Донбасса" в Украину вернутся 19 граждан, которые находились в неволе на временно оккупированных территориях.

Также сообщалось, что продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которые находятся на территории оккупированного Крыма и в России. При этом в Офисе президента Украины отметили, что обнародование в СМИ имен тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс.