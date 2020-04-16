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В "ЛНР" повідомили про формат обміну з Києвом

Новини » Суспільство     16.04.2020 - 10:34
В "ЛНР" повідомили про формат обміну з Києвом
Ілюстративне фото (twitter.com FreeRadioUA)

Обмін пройде по формулі "11 на 7"

Обмін полоненим між так званою "Луганської народною республікою" і Києвом на Донбасі пройде за формулою "11 на 7". Про це повідомила представник "ЛНР" Ольга Кобцева, передають російські ЗМІ.

За результатами обміну, Україна отримає 11 осіб, в "ЛНР" передадуть 7 полонених.

"Сьогодні виконується домовленість, досягнута в рамках засідання контактної групи. Ми передаємо Україні 11 осіб, забираємо сім чоловік", - сказала Кобцева.

Нагадаємо, сьогодні раніше відбувся обмін полоненими між Донецьком і Києвом. Обмін проходив на КПВВ "майорських". Через карантин після повернення до Києва звільнення українців попрямують на обов'язкову обсервацію.

Всього в рамках обміну з так званими "Республіками Донбасу" в Україну повернуться 19 громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях.

Також повідомлялося, що тривають переговори про звільнення українців, які перебувають на території окупованого Криму і в Росії. При цьому в Офісі президента України відзначили, що оприлюднення в ЗМІ імен тих, кого Україна намагається повернути, ускладнює процес.

Звільнені в ході обміну полоненими пройдуть обсервацію на Донбасі Обмін полоненими буде проводитися в двох локаціях, - Резніков
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