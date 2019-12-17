В "ДНР" и "ЛНР" собираются продолжить курс на интеграцию с Россией

Фото: Денис Пушилин (facebook.com Денис Пушилин)

Пушилин заявил, что интеграция с Россией никак не противоречит минским соглашениям

Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что после нормандского саммита самопровозглашенная "республика" не свернет с пути интеграции с Российской Федерацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По его словам, интеграционные процессы с Россией никак не противоречат минским соглашениям.

"После встречи "нормандской четверки" мы поняли, кто наш друг, а кто наш враг. Мы хотим идти в одном направлении с Россией, и мы будем планомерно идти к этому, вне зависимости от мнения Киева", - сказал Пушилин.

Кроме того, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что Донбасс продолжит интеграцию с РФ, несмотря на несогласие президента Украины Владимира Зеленского и его западных партнеров.

"Мы выступаем за необходимость соблюдения минских соглашений, решений "нормандского формата" и обязательного согласования с представителями обеих республик всех аспектов наступления мира. При этом мы считаем, что интеграция с Российской Федерацией абсолютно не противоречит минским договоренностям, и мы будем ее осуществлять без оглядки на то, согласен ли с этим Зеленский и его западные партнеры или нет", - сказал он.

Ранее "власти" "ДНР" заявили, что в случае одностороннего внесения правок в Конституцию Украины, они не будут приняты.

РБК-Украина писало, что "Донецкая народная республика" заявила, что готова предложить Киеву новые участки для разведения сил на Донбассе.