"ДНР" решила расширить "границы" на всю Донецкую область

Фото: "парламент ДНР" (из открытых источников)

Так называемый "парламент" ОРДО принял соответствующий "закон"

Так называемый "парламент Донецкой народной республики" заявил о претензиях на территорию всей Донецкой области и принял соответствующий "закон". Об этом пишут сепаратистские СМИ.

Сообщается, что сегодня приняли "закон о государственной границе ДНР", который якобы должен способствовать формированию нормативной базы в сфере "государственной пограничной политики".

Как заявил "глава народного совета ДНР" Владимир Бидевка, граница определена по территории Донецкой области, однако до "завершения конфликта с Украиной" граница будет проходить по линии соприкосновения, чтобы не противоречить минским соглашениям.

Напомним, ранее сообщалось, что "ДНР" предлагает провести обмен пленными до конца года. В частности, на этой неделе по итогам переговоров контактной группы в Минске представители "республики" предложили как можно скорее провести обмен с украинской стороной. До этого высказывались предположения, что обмен может пройти по формуле "52 на 85".

В то же время, как сообщают российские СМИ, переговоры об обмене пленными между Украиной и Россией в формате "всех на всех" вошли в финальную стадию.