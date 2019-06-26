В "ЛНР" подтвердили начало разведения сил в Станице Луганской

Представитель так называемой "Луганской народной республики" в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Роман Иванов сообщил о готовности к началу разведения сил в Станице Луганской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Иванова, боевики уже начали разведение сил и средств на участке линии соприкосновения вблизи Станицы Луганской.

"Разведение началось", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что командование операции Объединенных сил вместе с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ договорились о дате начала разведения сил в Станице Луганской. Разведение сил запланировано в период с 26 по 28 июня 2019 года.

РБК-Украина писало, что 8 июня российская сторона сорвала договоренности по разведению сил и средств вблизи Станицы Луганской, которое было запланировано на 16 июня 2019 года. Боевики так называемой "Луганской народной республики" из стрелкового оружия обстреляли населенный пункт Станица Луганская.

Ранее представители Трехсторонней контактной группы на заседании в Минске договорились разработать механизм пошагового прекращения огня на Донбассе. Так, рабочая группа по вопросам безопасности до 19 июня должна была разработать новый механизм. Стороны договорились о разведении сил в Станице Луганской. В течение семи дней на этом участке должен наступить режим тишины.